Confcommercio Chieti, nuove cariche alla Federazione italiana Agenti immobiliari: il vastese Reale vice presidente

Il teatino Roberto Martino è stato confermato alla guida della Federazione italiana mediatori agenti d’affari (Fimaa) di Confcommercio Chieti. Il suo vice sarà, invece, Roberto Reale di Vasto.

Le cariche provinciali del braccio operativo di Confcommercio per tutto quanto riguarda il settore della mediazione immobiliare e d’affari in genere, sono state rinnovate a margine di una partecipata assemblea direttiva che si è svolta nella sede di Chieti di Confcommercio, in via Santarelli. A fare gli onori di casa ci ha pensato Marisa Tiberio. Il presidente provinciale di Confcommercio Chieti ha augurato un buon lavoro ai mediatori immobiliari della Fimaa rimarcando il ruolo strategico di una professione in costante espansione. Non a caso Fimaa Confcommercio conta, in Italia, 12.700 imprese associate per un totale di 45 mila addetti che operano sul territorio nazionale.

Le priorità dell’associazione si chiamano innovazione, l’aggiornamento costante oltre che la formazione degli associati. “Tutte qualità che rappresentano - ha spiegato il confermato presidente di Fimaa Chieti, Martino - una forma di garanzia per gli stessi consumatori.” Il prossimo mandato del consiglio direttivo di Fimaa Chieti sarà caratterizzato, inoltre, dalla lotta puntuale al crescente fenomeno dell’abusivismo professionale. Questo perché per svolgere al meglio il ruolo di mediatore e di agente d’affari, occorrono specifiche abilitazioni professionali.

Oltre al presidente ed al vice presidente, il consiglio direttivo di Fimaa Confcommercio Chieti, sarà composto da: Annagrazia Galasso, Carmela Parolise, Camillo Ciampoli, Dario Orsini, Lamberto Zulli, Donato Impicciatore e Giorgio Caratelli.