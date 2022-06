Alzheimer Vasto Italia: vicinanza e sostegno alla dottoressa Claudia Sacchet

L’Associazione AVI (Alzheimer Vasto Italia), Direttivo e Associati tutti, esprimono la propria vicinanza e il proprio sostegno alla Geriatra dr.ssa Claudia Sacchet, DirigenteMedico della U.O.C. di Geriatria del San Pio di Vasto per essere stata esclusa ingiustamente dalla nomina a Direttore della U.O.C. stessa, senza motivazioni che corrispondono minimamente alla realtà.

La dott.ssa Sacchet viene esclusa, nonostante il giudizio della commissione esaminatrice (composta da alte professionalità di grande esperienza nel settore geriatrico nazionale, oltre che docenti universitari della materia d’esame quale in Direttore INRCA di Ancona) la collochi prima in graduatoria distaccando di ben 16 punti in più la nuova Dirigente che non è nemmeno Specialista in Geriatria e che vanta 20 anni di esperienza di casi acuti internistico-geriatrici (questa la motivazione della sua nomina).

La dott.ssa Sacchet vanta ben 33 anni di servizio in reparti geriatrici per acuti anche di dimensioni molto maggiori di quello vastese (Bologna e Imola) , oltre a seguire da molti anni tutte le problematiche croniche geriatriche, come le demenze, con la professionalità datale dalla specifica specializzazione in Geriatria e Gerontologia. Una specializzazione a nostro avviso indispensabile, in un reparto così delicato, che ha le sue peculiarità imprescindibili, dato che tratta persone che hanno bisogno di tanto altro, garantito dall’approccio multidimensionale, tipico della Specializzazione e della Pratica Geriatrica.

Ci sono compiti che solo una specializzazione giusta nel settore può assolvere e garantire.

Come Associazione non possiamo non chiederci: che fine faranno tutte queste attività ora? La Geriatra Claudia Sacchet le ha sempre gestite, in collaborazione con gli altri Medici del reparto, in modo eccellente, nonostante le difficoltà degli ultimi anni e la carenza cronica di personale nel reparto stesso. Un reparto, quello di Geriatria, che dovremmo tenerci stretto e fare in modo che sia guidato da chi può assolvere a tutti i compiti che esso comporta, relativi ai malati acuti (come già si fa) ma anche cronici. Tutto questo finora ha funzionato grazie soprattutto al lavoro duro e al sacrificio spesso delle ferie da parte del personale medico, che lavora con passione, e in primis della dott.ssa Sacchet, che viene premiata per il suo eccellente lavoro con l’esclusione dalla nomina a Direttore, e questo nonostante risulti prima in graduatoria.

L’Associazione Alzheimer Vasto Italia (AVI ) esprime la propria vicinanza e il proprio sostegno alla Geriatra dr.ssa Sacchet e costernazione per quanto è accaduto. L’Associazione AVI inoltre chiede risposte chiare su chi si occuperà ora, di tutti i gli altri casi di acuti (dato che non esistono solo i problemi polmonari negli anziani) e come risolveranno il problema dei cronici (Demenze, Alzheimer) che la Geriatra dr.ssa Sacchet ha finora gestito con grande competenza, professionalità e disponibilità.

La Presidente Maria Teresa Del Gesso, il Direttivo AVI e tutti i membri dell’Associazione Alzheimer Vasto Italia