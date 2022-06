Lions Club Vasto New Century, celebrati i 15 anni di attivitÃ . Caterina Morassi nuovo presidente

Nella serata di sabato 12 giugno presso la splendida cornice della Casina di Don Venanzio si è svolta la 15a Charter Night del Lions Club Vasto New Century.

Sotto la impeccabile regia del Presidente Diego Russo il Club ha festeggiato l’importante giro di boa dei 15 anni dalla fondazione.

Per tale prestigioso traguardo i soci fondatori del Club hanno ricevuto dal Governatore del Distretto 108a Franco Saporetti la Chevron dei quindici anni di Lionismo. Altri soci sono stati premiati con la Chevron dei 10 anni di Lionismo.

La cerimonia ha visto la partecipazione in rappresentanza del Comune di Vasto dell’assessore Anna Bosco che ha ringraziato il Club per le numerose iniziative per le scuole di Vasto, oltre a numerosi presidenti degli altri club di Vasto e delle località limitrofe.

Dopo l’intervento del presidente uscente che ha illustrato le attività del club anche con l’ausilio di un toccante video ha avuto luogo la consueta cerimonia del passaggio del martelletto tra il presidente uscente e la presidente per l’anno sociale che inizia il prossimo luglio Caterina Morassi.

La stessa ha indicato le iniziative che intenderà proporre al club nell’anno 2022-23 ed ha presentato la ampia squadra che costituirà il nuovo direttivo all’insegna del massimo coinvolgimento dei soci.

Past president: Diego Russo Presidente: Caterina Morassi Vice Presidente: Sarah Peliccia 2° Vice Presidente: Alessio Sallese Segretario: Alessandra Berardis Tesoriere: Erika De Cristofaro Vice tesoriere: Danilo Bolognese Cerimoniere: Daniela Di Salvo Vice cerimoniere: Alessandra Petrucci Censore: Annalisa Bolognese Coordinatore LCIF: Giandomenico Bassi Presidente comitato service: Paolo Affaldani Pres. Comitato nuovi soci: Guido Giangiacomo Pres. Marketing e comunicazione: Nicola Iasci Pres. Relazioni con il territorio: Antonella Pompa Presidente comitato sponsor: Michele Celenza Intermediario club satellite: Gianni Cialone Consiglieri: Luciano, Ludovico Jasci e Tommaso Boschetti.

La serata si è conclusa con una piacevole conviviale.