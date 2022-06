Studenti del 'Mattei' di Vasto premiati presso la Divisione Aerea di Sperimentazione Aeronautica e Spaziale di Pratica di Mare

Lunedì 6 giugno presso la Divisione Aerea di Sperimentazione Aeronautica e Spaziale a Pratica di Mare, gli studenti Alessia Stivaletta - 5°^ C Informatica - Danny Caruso e Federico Imbrisca - 4^ A Logistica e Samuele D'Aloisio - 4^ C Meccanica del ‘Mattei’ di Vasto sono stati premiati per il concorso tesina “Progetto e costruzioni aeronautiche: civili, militari e spaziali” elaborato dall'Associazione Arma Aeronautica Vasto in collaborazione col CESMA “Giulio Douhet” Roma, con il patrocinio dell'Aeronautica Militare e del Comune di Vasto e Ottica Spadano di Vasto sponsor delle borse di studio.

La premiazione presso la DASAS è stata voluta per offrire agli studenti un completamento ai premi e al loro lavoro, attraverso la visita di un reparto d'eccellenza dell'Aeronautica che ha compiti, attività ed ambiti marcatamente tecnico scientifici e attinenti alle materie delle tesine, dove gli studenti hanno potuto anche osservare a distanza ravvicinata evoluzioni e manovre in volo di varie tipologie di aerei poi studiati fin nei dettagli una volta a terra in linea volo. Per il concorso gli studenti hanno dovuto affrontare un lavoro di ricerca di oltre 120 argomenti dell'ingegneria aeronautica in tutti gli ambiti civile, militare e spaziale e su oltre 30 tipologie di mezzi aerei e spaziali, approfondendo le macro materie di progetto, aerotecnica, aerodinamica, materiali, strutture, tecnologie, impianti, avionica, propulsori, assemblaggio, collaudi, industrie, ricerca e sviluppo, ispezioni, manutenzioni, affidabilità.

Il Segretario AAA Vasto Roberto Bruno, coordinatore concorso, ha sottolineato quanto il risultato di questa iniziativa venga da un sinergico gioco di squadra di tutti gli attori coinvolti: AAA Vasto, CESMA, Aeronautica Militare, dirigenza scolastica, docenti, sponsor e gli studenti a cui è andato un grande riconoscimento per essersi lanciati con dedizione e serietà in un lavoro considerato di notevole complessità e voluminosità e che ha permesso loro di crescere culturalmente nel vastissimo mondo tecnologico e professionale dell'aerospazio, con stimolo anche per eventuali carriere di studio e lavoro. Il Presidente AAA Vasto Lgt. (r) Ciro Confessore a fine giornata ha sentitamente ringraziato i Generali Giancarlo Ceccarelli e Fabio Molteni del CESMA organismo di valutazione, il Comandante della DASAS Generale Mauro Lunardi per l'ospitalità, il Dirigente scolastico Gaetano Fuiano e il docente Diego D'Annunzio del ‘Mattei’ per l'accoglimento del concorso, l'Ottica Spadano sponsor delle borse di studio e gli studenti per il loro impegno augurandogli di affrontare gli studi e la vita con lo stesso forte carattere e lo slancio dimostrati in questo concorso.

Particolarmente toccante e incitante un passaggio del discorso di premiazione del CESMA rivolto agli studenti: “Non smettete mai di pensare”.