Il Volontariato va a Scuola con “Laboratori Amo” nell’Orto Sociale della Legalità della Spataro

Si è respirata un’atmosfera speciale lunedì 6 giugno, in quel luogo completamente rigenerato in questi mesi. Quell’angolo di giardino della Scuola “G. Spataro” Ic1 Vasto, dimenticato in tanti anni, è stato vissuto intensamente da tanti ragazzi, insegnanti, associazioni con la presenza speciale dei “Malati Immaginari” che con la loro bellissima musica hanno contribuito a creare un clima di festa. Tutti insieme per apprendere, per divertirsi, per condividere, per vivere in modo innovativo un ambiente scolastico con la comunità.

Il giardino ha acquistato una nuova connotazione con il Progetto Regionale “Il Cortile”, che vede l’associazione Ricoclaun capofila, insieme a Avi Alzheimer Vasto, Amici di Zampa, Lory a Colori e Cb San Vitale, il Comprensivo 1, il Comune di Vasto, uniti nell’esperienza dell’Orto Sociale della Legalità.

Si è creata una sinergia incredibile tra tante associazioni, ieri anche l’Admo Vasto, con le 12 classi della scuola primaria che hanno partecipato al progetto: 1 A, 2 C, 2 E, 3 A, 3B, 3 C, 3 D, 4 A, 4B, 4 C, 4 D della Scuola Primaria “G. Spataro” e la classe 1G delle Paolucci, i rappresentanti dei genitori, i docenti, per parlare di Volontariato a Scuola, all’aperto, nel luogo di condivisione per eccellenza, con tante attività laboratoriali che meglio di tante parole fanno capire ai ragazzi le peculiarità del volontariato in un’ottica di apprendimento e divertimento e di scambio di esperienze. La Ricoclaun con le bolle di sapone e il sale colorato, l’Avi Alzheimer Vasto con la realizzazione di coroncine d’alloro e laboratorio olfattivo delle aromatiche, Lory a Colori con laboratori creativi con la lana e l’uncinetto, Amici di Zampa con la pet therapy con cani molto simpatici e affettuosi e l’Admo Vasto con attività conoscitive.

Le varie classi coinvolte hanno ricevuto dei libri in dono e i diplomi di giardinieri per l’impegno dimostrato nell’orto che proprio in questi giorni sta mostrando il meglio di sé con la crescita dei vari ortaggi. Tutte le insalate più cresciute e i cetrioli sono state tagliate e inviate in dono alla Caritas da Suor Gianna. Siamo certi che quell’insalata avrà un sapore ancora più buono perché è frutto di un impegno condiviso di un pezzetto di comunità.

L’orto non verrà dimenticato! Si continueranno delle attività anche dopo la chiusura dell’anno scolastico con l’aiuto di esperti e del personale scolastico, per veder crescere anche le zucchine e i pomodori!

Il progetto regionale “Il Cortile” avrà poi un’attività di condivisione a Luglio nella Villa Comunale di Vasto, nel luogo dove è stato realizzato il progetto “Adotta le aromatiche”, anche questa volta per unire le peculiarità del territorio con tante attività creative e divertenti per creare un’atmosfera di festa speciale.