“Laboratori Amo: Volontariato e Scuola”

Con il termine dell’anno scolastico, lunedì 6 giugno, alle ore 9.00 le associazioni di volontariato legate al Progetto Regionale “Il Cortile”, che vede l’associazione Ricoclaun capofila, insieme a Avi Alzheimer Vasto, Amici di Zampa, Lory a Colori e Cb San Vitale, il Comprensivo 1, il Comune di Vasto, uniti nell’esperienza dell’Orto Sociale della Legalità nello spazio esterno della Scuola Primaria “G. Spataro” IC1 Vasto, organizzano un evento: “Laboratori Amo” per unire con attività laboratoriali il mondo del Volontariato alla Scuola.

In quello spazio rigenerato in questi mesi che è stato trasformato in un orto sociale, con le panchine e le tante piante, come luogo di incontro, un luogo di condivisione, tra associazioni e comunità, ma anche di cultura, di legalità con le tantissime scatole colorate appese ai rami con le parole e le frasi dei ragazzi, le associazioni proporranno tanti laboratori per tutte e 12 le classi che hanno aderito al progetto: bolle di sapone, sale colorato, erbe aromatiche, pet therapy e uncinetto.

Contemporaneamente allieterà l’atmosfera la presenza de “I Malati Immaginari” con la loro musica Live!