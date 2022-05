“L’acqua un bene prezioso”: premiazione concorso fotografico Rotary Club Vasto

Venerdì 27 maggio si è svolta, presso l’Hotel Perrozzi a Vasto Marina, la cerimonia di premiazione del concorso fotografico promosso dal Rotary Club di Vasto “L’Acqua: Un bene prezioso“, rivolto agli studenti delle Scuole Secondarie di primo grado del territorio (Vasto, San Salvo, Cupello, Monteodorisio, Casalbordino).

“Il concorso”, ha spiegato il Presidente del Rotary Club Vasto, Emma Columbro, “ha puntato l’attenzione degli studenti su una tematica importante: l’Acqua - risorsa preziosa nelle mani dei più giovani. Affinché anche loro, che dovranno guidare il Pianeta del futuro, si rendano conto dell'importanza dell'acqua, il nostro oro blu che scarseggia sempre di più. Coinvolgendoli con idee e creatività attraverso degli scatti, capaci di ridare il giusto valore all'acqua.”

I numerosi studenti che hanno partecipato hanno stupito la commissione valutatrice, coordinata da Gianmarco Acquarola (Presidente Commissione Territorio - RC Vasto), Gloria Giovannelli (Socia RC Vasto), Cesare D’Annunzio (Segretario RC Vasto) e da Costanzo D’Angelo (Fotografo professionista) con lavori di particolare profondità.

“La commissione”, ha detto la Presidente Emma Columbro, “dopo aver provveduto all’esame delle numerose foto pervenute, individuato quelle più attinenti, e tenuto conto del tema e delle finalità dell’iniziativa, ha scelto le tre foto premiate. La Commissione si è espressa all’unanimità individuando come 1° classificato – Alessio D’Urbano (buono valore € 300,00) con la seguente motivazione: attinenza al tema del concorso – idoneità ad evocare l’idea dell’opera finalizzata al recupero dell’acqua – particolarità dell’inquadratura e qualità dell’immagine; il 2° classificato – Letizia Di Ilio – buono valore € 200,00 con la motivazione: rappresentazione della fontana e vasca come custode dell’acqua; e il 3° classificato – Maicol Mollo. – buono valore € 100,00 con la motivazione: rappresentazione dell’acqua per la vitalità e per il gioco.”

Al termine della premiazione è seguita una Conviviale con i giovani ospiti e i loro familiari, durante la quale è stato spiegato il rituale rotariano e i valori che accomunano i soci rotariani.