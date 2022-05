Al via il progetto "Autismo, inclusione e consapevolezza" dell'Associazione Asperger Abruzzo

Ieri, domenica 15 maggio, si è realizzato il progetto “Autismo, inclusione e consapevolezza” organizzato da Asperger Abruzzo e dalla sua presidente Marie Hélène Benedetti.

Quella che agli occhi degli altri può sembrare una semplice scampagnata, per i ragazzi dell’associazione è stata una delle ennesime opportunità di socializzazione attiva che mette a disposizione l’organizzazione del nostro territorio.

L’incontro si è svolto presso il Bosco di Don Venanzio e sette giovani-adolescenti e giovani-adulti hanno trovato un percorso alternativo di socializzazione semi-autonomo immersi nella flora dell’accogliente parco.

Il progetto è stato realizzato in collaborazione con la cooperativa Giuliaparla ONLUS, l’Otto per Mille Valdese, e i mediatori Mario e Marta, ovviamente anche i gestori del Bosco di Don Venanzio e tutti coloro hanno contribuito ad un’ottima riuscita.

In programma ci sono tantissime novità che riguarderanno Asperger Abruzzo, che non a caso sta diventando un punto di riferimento nazionale per il mondo dell’autismo.