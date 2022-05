Studenti della 'Paolucci' di Vasto al 32Â° Stormo dell'Aeronautica Militare Italiana

Davvero encomiabili gli studenti della 2B della Paolucci di Vasto che martedì 10 maggio con responsabilità, spirito di squadra e notevole interesse tramite tante domande rivolte al personale della base, hanno effettuato una visita di aggiornamento culturale presso il 32° Stormo dell'Aeronautica Militare Italiana.

Organizzata dall'Associazione Arma Aeronautica Vasto, d'intesa e con la partecipazione dell'Assessore all'Istruzione del Comune di Vasto Anna Bosco, la visita si è sviluppata attraverso: briefing su storia, compiti, attività ed eccellenze del 32° Stormo e dell'Aeronautica con l'intervento del Comandante dello Stormo Col. Roberto Massarotto, area espositiva mezzi aerei e materiale tecnico e storico, 28° Gruppo Volo coi velivoli Predator a pilotaggio remoto e 13° Gruppo Volo coi velivoli multiruolo F35 (con divieto di scattare foto ai velivoli in linea volo per motivi di sicurezza eccetto per il personale autorizzato).

Tanta attenzione da parte dei relatori rivolta soprattutto ai giovani studenti della Paolucci che hanno potuto toccare con mano l'organizzazione, le eccellenze, l'ampio bagaglio culturale tecnico scientifico, di tradizioni e valori dell'Aeronautica, potendosi inoltre sedere sin dentro la cabina di pilotaggio esposta di un velivolo AMX con a lato dell'abitacolo riportato il nome dell'attuale Capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica il Gen. Luca Goretti che, da pilota, proprio di questo AMX ne è stato ai comandi.

Il Segretario AAA Vasto Roberto Bruno prima di inizio visita ha introdotto brevemente lo Stormo spronando gli studenti a studiarlo anche e soprattutto inserito e sinergico nell'attività generale e complessiva di tutta l'Aeronautica. Il Presidente AAA Vasto Lgt (r) Ciro Confessore ha sentitamente ringraziato per la bellissima ospitalità il Comandante Col. Roberto Massarotto e tutto il personale a disposizione, il Dirigente Scolastico della Paolucci Prof.ssa Sandra Di Gregorio e i docenti accompagnatori Donatella Di Fonzo, Anna Di Cesare e Orlando Raspa per la collaborazione alla riuscita di questa giornata formativa ed ha elogiato gli studenti per la responsabilità e l'interesse da loro dimostrati verso le impegnative e affascinanti materie del mondo dell'aerospazio.



(Segreteria AAA Vasto)