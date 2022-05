Francesco Iannucci:” Grande successo delle azalee AIRC!”

Vari luoghi di Vasto sono tornati a colorarsi con le azalee della Ricerca della Fondazione AIRC, per sostenere i ricercatori impegnati a trovare diagnosi sempre più precoci e terapie più efficaci per i tumori che colpiscono le donne. Questo fiore specialein 38 anni di vita è diventato il simbolo della Festa della Mamma e un prezioso alleato per la salute al femminile. In tutti questi anni tutti i fondi raccolti hanno consentito ai migliori scienziati oncologici di lavorare senza interruzioni, per curare con maggiore efficacia tutte le pazienti.

Francesco Iannucci, responsabile del Comitato AIRC di Vasto ha espresso grande soddisfazione per il grande impegno che tanti volontari hanno donato sabato 7 e domenica 8 maggio. “C’è stata una grande generosità, davvero oltre le aspettative, malgrado il maltempo di questi due giorni, il nostro comitato ha raggiunto un grande obbiettivo, siamo riusciti a consegnare 480 azalee per un valore di 7200 euro! Voglio ringraziare innanzitutto tutti i cittadini che con il loro grande cuore hanno scelto di donare alle proprie mamme un’azalea, un regalo che testimonia il proprio amore e sostiene al tempo stesso la ricerca, un piccolo contributo per sostenere la lotta contro il cancro! Sappiamo tutti quanto la scienza ha ancora bisogno di fare ricerche per trovare tutte le cure verso questo brutto male. Vorrei ringrazia tutti i volontari che hanno dedicato il loro prezioso tempo a questo progetto: Barbara Carlucci, Francesca Ragni, Valeria Mercuri, Tiziana di Lello, Valeria di Domizio, Nicola Galate, Cristiana Fariello ,Luca Barone, Sara Travaglini, Luana di Pinto, non in ultimo Pierpaolo Tognoni e Anna Boleto che ad ogni nostra esigenza sono sempre a nostra disposizione, un grazie anche a tutti i giornalisti che con i vari articoli permettono di far conoscere tutte le iniziative AIRC per continuare a investire nella ricerca oncologica, nella diagnosi precoce e nelle terapie sempre più efficaci. Dietro questi due giorni veramente impegnativi c’è tanta passione e tanto amore. Il mio impegno personale è iniziato 4 anni fa e con l’aiuto di tanti amici sta crescendo anno dopo anno. Ho potuto verificare personalmente quanto è importante la ricerca e se oggi sono qui è proprio grazie anche alla ricerca oncologica. Sarebbe bello per il prossimo anno avere più volontari, soprattutto giovanissimi che sono il futuro del domani e che dedicandosi a progetti così significativi possono arricchire tutta la nostra comunità.

Chi fosse interessato può contattarci sulla nostra pagina facebook o al mio cell. 3939390672.