Domenica 8 maggio, con inizio alle ore 9,30, si terrà presso il Teatro Rossetti di Vasto la 51^ assemblea dell’Avis Regionale Abruzzo.

Parteciperanno i presidenti delle sezioni Provinciali e Comunali delle Avis dell’Abruzzo e i delegati dei soci. Attesa la partecipazione di circa 200 volontari, si legge in una nota dell'organizzazione.

In Abruzzo le sezioni Avis sono oltre 100 distribuite capillarmente in tutte le province. L’evento organizzato dall’Avis di Vasto riporta in città, dopo tanti anni, la più importante rappresentanza dei donatori di sangue dell’Avis, per la nostra regione.

Il presidente Regionale Guerrino Fosca ed il presidente della Sezione Comunale di Vasto Antonio Pietroniro, invitano tutti i soci a partecipare

“Chi non fa niente per nessuno è solo un passante senza traccia” (Duilio Fornarola)