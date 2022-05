Nella splendida cornice della Riserva Naturale del Bosco di Don Venanzio, domenica 8 maggio dalle 13 alle 19 è organizzata la 7^ edizione di Pollutrock, il concerto di solidarietà a favore dell'AIRC per la Ricerca sul Cancro.

Parteciperanno: Attack, Blue'S'pirit, Golkonda, I Malati Immaginari, Janis J.W.,La Sgang , NOT FOUND , ElpySax, One Sam Band, The Full, V.I.R.U.S.