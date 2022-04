Al giardino della scuola G. Spataro di Vasto nasce un Orto Sociale con il progetto regionale “Il Cortile”

Saranno piantate tantissime piantine con un grande staff formato da esperti, tra cui l’orto terapeuta Marina Paolucci, ma anche 70 bambini, le loro famiglie, le associazioni, la comunità, Sabato 30 aprile 2022 dalle 8 alle 12.

Inizia la fase attuativa del progetto regionale “Il Cortile”, che vede la realizzazione di un Orto Sociale con la Odv Ricoclaun, come associazione capofila insieme a: Amici di Zampa Vasto, Alzheimer Avi Vasto, Lory a colori, Circolo Fir Cb San Vitale, nel giardino della scuola primaria “G. Spataro”Ic1 Vasto, in un grande progetto di inclusione sociale, legato ai temi dell’ambiente e dell’agricoltura in collaborazione con l’istituzione scolastica diretta dalla pro.fssa Sandra Di Gregorio e dal Comune di Vasto. L’idea dell’Orto Sociale è quella di un punto di incontro, di scambio, di solidarietà e cultura. La rete di associazioni ed esperti avrà il compito di creare coesione sociale, promuovere la sostenibilità produttiva, valorizzando le peculiarità di ogni associazione.