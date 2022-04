Lions Vasto Host, Maria Grazia Angelini nuovo presidente

Come da tradizione del Lions International, in questo mese di Aprile si è riunita presso la sede sociale del Hotel Perrozzi a Vasto Marina, nel rispetto della normativa Covid, l’Assemblea dei soci del Lions Club Vasto Host, per procedere al rinnovo delle cariche del Consiglio Direttivo per il prossimo anno sociale che avrà inizio il 1° luglio.

Nuovo Presidente eletto per il 2021-2022 è la prof. ssa Maria Grazia Angelini, dirigente del Polo Liceale Mattioli che sostituirà alla guida del Club, il Dott. Marco Matteo Leone che il prossimo 30 giugno concluderà il suo anno di Presidenza. Si è trattato di un secondo, difficile anno di gestione sociale con la pandemia da Covid-19, che ha portato il Club a rivolgere le sue attenzioni ed i suoi sforzi solidali al territorio, provato in molti casi da situazioni di necessità e nuove povertà; un anno che Dott. Leone ha saputo condurre in porto secondo i canoni del lionismo di solidarietà ed amicizia.

I membri eletti del nuovo Consiglio Direttivo, che affiancheranno la Presidente Angelini nella gestione del Club sono: Marco Matteo Leone, Past Presidente; Francesco Pietrocola, 1° Vice Presidente; Michele Del Borrello, 2° Vice Presidente; Giuseppe Argirò, Segretario; Silvia Celenza, Tesoriere; Michele Spadaccini, Cerimoniere; Anisa Haxbiu; Censore; Gabriele Tumini, Presidente Comitato Soci; Fernando D’Ascenzo, Responsabile Telematico;, Silvana Di Santo Coordinatore dei Services; Emidio Guastadisegni, Marketing e Comunicazione, Michele Lalla, Responsabile Sicurezza. Consiglieri del Club:, Michele Notarangelo, Liborio Celenza, Filippo Menna, Pietro Grassi e Giovanni Attila. I revisori dei conti saranno: Luigi Sabatini, Antonio Cuculo e Nicola Molino.

Al neo Presidente eletto ed ai componenti del Consiglio Direttivo che condurranno il sodalizio nel prossimo anno sociale, l’augurio di buon lavoro nell’interesse del Club Vasto Host e del territorio in cui vive ed opera