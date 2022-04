Lorena Notarangelo: “I bimbi cardiopatici non possono avere liste di attesa di due anni!”

Lorena Notarangelo, fa parte del Comitato genitori dei bambini cardiopatici del reparto degli Ospedali Riuniti di Ancona, con l’associazione “Un Battito di Ali” e stanno cercando di portare alla luce il grave problema che stanno vivendo. Dopo che sono state chiuse le liste di attesa da più di un anno è arrivata la notizia che ha lasciato tutti senza parole: “nessun bambino può essere visitato prima del 2024!”

Racconta Lorena Notarangelo: “I bambini hanno estremamente bisogno di questo reparto. La mia piccola Sophie è stata salvata due volte proprio perché Ancona è il centro d'eccellenza più vicino”.

L’associazione “Un Battito di Ali”, che ha lo scopo di promuovere e sostenere progetti e iniziative della SOD Cardiochirurgia e Cardiologia Pediatrica e Congenita c/o Ospedali Riuniti di Ancona, ha più volte sollecitato l’amministrazione regionale e la direzione sanitaria, ma inutilmente.

“Ora le famiglie dei bimbi cardiopatici o con sospetta cardiopatia”, dice Lorena Notarangelo, “saranno costrette a rivolgersi ad altri centri ma soprattutto a perdere del tempo che, a volte, non tutti i bambini hanno e soprattutto perdere la grande competenza dei medici del reparto di Cardiochirurgia pediatrica degli Ospedali Riuniti di Ancona, una grande eccellenza in Italia, un punto di riferimento importante per il centro e il sud d’Italia, quarto posto a livello europeo”.

Clicca per vedere il video dei genitori: https://www.facebook.com/1312252670/videos/5033355063384492/

Cosa si può fare?