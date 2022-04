Un dolcissimo cuore per la Pasqua di Amici di Zampa

La generosità e la passione non vanno mai in vacanza. Anzi, quando è periodo di riposo, di rallentamento e di stop delle normali attività, il volontariato, l’amore e il donare raddoppiano, triplicano, si moltiplicano sempre più. Le volontarie e i volontari di Amici di Zampa in questi giorni proseguono, costanti e tenaci, la loro attività per il canile e i nostri amici a quattro zampe necessari di cure e attenzione.

Attività che hanno bisogno di sostegno e l’aiuto di tutti. L’estrazione del lotto, ruota di Bari, del sabato di Pasqua è l’appuntamento culminante della lotteria lanciata in queste settimane. Ancora poche ore e la raccolta sarà conclusa con la designazione del biglietto vincente. Biglietti che si possono acquistare presso Zoomania in Via Giulio Cesare o Lui e Lei parrucchieri in corso Dante Alighieri a Vasto. Il primo estratto vincerà un uovo di Pasqua della pasticceria Prestige, il secondo una colomba artigianale della pasticceria Mascioli, il terzo buono del valore di 25 euro presso la pizzeria Bebbia, il quarto un chilogrammo di gelato della gelateria Biancaneve e il quinto un cestino di uova di cioccolato della pasticceria Mascioli.

Le ore dell’estrazione dei numeri del lotto sono le stesse della conclusione della nuova asta di beneficenza, le ore 21 del sabato di Pasqua. Base d’asta 15 euro per un Cuore di Pasqua offerto da una volontaria dell’associazione. Si può partecipare rilanciando con un’offerta sulla pagina facebook di Amici di Zampa qui https://www.facebook.com/amicidizampaodvvasto/photos/a.2009218742691626/3256387307974757/