La Ricoclaun dona dolci pasquali ai reparti dell’Ospedale

Sono state donate all’ospedale “San Pio” di Vasto 25 dolci pasquali da parte dell’associazione Ricoclaun. Un dono simbolico rivolto a tutto il personale sanitario con cui in questi anni si è istaurato un rapporto di simpatia, di gentilezza. Tanti i ricordi di tanti bellissimi momenti di allegria vissuti in reparto, anche nel periodo pasquale. Un piccolo istante di dolcezza, un gesto simbolico ma sincero, per esprimere la nostra vicinanza, ma anche il nostro grazie al personale sanitario per il prezioso lavoro che svolge sempre in prima linea ad affrontare la pandemia e per dire che con il cuore la Ricoclaun è insieme a loro. Purtroppo, la pandemia ha interrotto da due anni tutte le attività di clownterapia Ricoclaun, ma con la fine dello stato di emergenza, si potrebbe concretizzare il momento tanto atteso: la ripresa delle attività di clownterapia nei vari reparti. E’ quello che ha prospettato il direttore sanitario dr.ssa Francesca Tana alla presidente Ricoclaun Rosaria Spagnuolo ed a Elia Faini, clown Sampei. Speriamo il prima possibile!

“Ciò che si conquista con un sorriso, rimane per sempre! Gandhi