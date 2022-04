Radio Vaticana intervista la Ricoclaun sul progetto della nuova biblioteca del carcere di Vasto

Nella trasmissione radiofonica “I Cellanti” di Radio Vaticana, andata in onda nella Domenica delle Palme del 10 aprile 2022, l’appuntamento settimanale dedicata alla vita in carcere, Roberta Barbi e Davide Dionisi hanno intervistato Rosaria Spagnuolo, presidente dell’associazione Ricoclaun sul progetto della nuova biblioteca realizzata nella Casa Circondariale di Vasto inaugurata qualche settimana fa. Nata dal desiderio di un detenuto, l’iniziativa è il frutto di un’eccezionale gara di solidarietà cittadina promossa, tra gli altri, dall’associazione Ricoclaun, in collaborazione con la direzione delle carceri e in particolar modo con l’educatrice Maria Giuseppina Rossi, con le librerie di Vasto e con tutta la comunità.

“Sono rimasta sorpresa qualche settimana dalla telefonata della giornalista Roberta Barbi,” dice Rosaria Spagnuolo, “non pensavo che una notizia della comunità vastese potesse arrivare addirittura a Radio Vaticana. Una breve chiacchierata, la condivisione di tutti gli articoli sul progetto, nato quasi per caso prima di Natale, e poi c’è stata l’intervista telefonica che è stata sintetizzata nel programma mandato in onda oggi. Un grazie di cuore a Roberta Barbi per la sua sensibilità e simpatia e ai curatori del programma radiofonico, un grazie al loro impegno per dare voce alle tante bellissime iniziative svolte nelle carceri italiane.”

Nel programma di oggi si è parlato anche della speciale colletta per l’Ucraina dal carcere La Dogaia di Prato, dei percorsi di formazione organizzati dalla Croce Rossa nel carcere di Livorno e Gorgona, della moda etica della cooperativa Alice con le sartorie di San Vittore e Bollate e dello spettacolo teatrale che coinvolge detenuti ed ex detenuti al Teatro di Tor Bella Monaca di Roma.

Nel Podcast trovate l’intervista a Rosaria Spagnuolo dal 14:40 a 18:44.

https://www.vaticannews.va/it/podcast/rvi-programmi/il-cellante/2022/04/i-cellanti-10-04-2022.html