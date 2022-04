Amici di Zampa, ancora poche ore per partecipare allâ€™undicesima asta

Generosità, dono, volontariato. Parole chiave in questo difficile periodo storico. Rinchiusi in noi stessi, smarriti di fronte quel che accade intorno a noi, l’egoismo appare la tentazione che sempre più avanza. Eppure è possibile andare oltre, non porre muri e barriere tra sé e il mondo e donare con passione e generosità a chi è in difficoltà, a chi soffre, a chi è abbandonato e non ha niente e nessuno. Una generosità e una passione immensi, che riesce a slanciarsi oltre ogni barriera e giunge dritto al cuore. Anche dei nostri amici a quattro zampe, degli animali troppo spesso considerati poco più che oggetti ed invece bisognosi di affetto, amore e di cure.

I volontari di Amici di Zampa da tanti anni donano tempo e forze al canile di Vasto e agli animali ospiti. Un impegno generoso e totalmente gratuito, che ha bisogno dell’aiuto di tanti, che solo grazie ad altra generosità può andare avanti. Con l’aiuto di tanti cittadini e di attività economiche che donano per sostenere le attività.

Durerà fino a stasera l’undicesima asta, a cui ne seguiranno tante altre di cui alcune già in programma. Fino alle ore 21 sarà possibile partecipare all’asta per una colomba artigianale offerta da Primo Amore. La base da cui l’asta è partita è 20 euro e chiunque può rilanciare con un’offerta dalla pagina facebook dell’associazione qui https://www.facebook.com/amicidizampaodvvasto/posts/3247783598835128 .

È ancora in corso la lotteria di beneficenza partita a fine marzo. Il prossimo 16 aprile l’estrazione del lotto sulla ruota di Bari designerà il biglietto vincente. È possibile partecipare acquistando a 5 euro i biglietti presso Zoomania in Via Giulio Cesare o Lui e Lei parrucchieri in corso Dante Alighieri. Il primo estratto vincerà un uovo di Pasqua della pasticceria Prestige, il secondo una colomba artigianale della pasticceria Mascioli, il terzo buono del valore di 25 euro presso la pizzeria Bebbia, il quarto un chilogrammo di gelato della gelateria Biancaneve e il quinto un cestino di uova di cioccolato della pasticceria Mascioli.