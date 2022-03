'Primavera in Oncologia', via alle attività nella nuova sede de 'La Conchiglia'

"Il 21 marzo inizia la primavera e contestualmente, nella nuova sede de La Conchiglia Onlus ETS, prendono il via le attività con la ‘Bellezza della primavera oncologica’”.

E’ con queste parole di soddisfazione e compiacimento che Mariella Alessandrini, presidente del sodalizio, annuncia il via alle attività nella nuova location del sodalizio, a Vasto, in via Valloncello n.14-16, inaugurata sabato.

“Sarà una giornata di consulenze dalle 16.00 alle 18.30 – spiega Mariella Alessandrini - con le specialiste in estetica oncologica APEO, Paola Di Berardino e Serena De Foglio, con le parrucchiere Anita Sallese e Yanina Sosa, e con le Creazioni del ‘Cuore Sottobraccio’, curate da Roberta Mininni. Una nuova stagione, una nuova sede, un nuovo inizio. Noi ci siamo, e siamo lieti di poter condividere le nostre attività con chiunque voglia mettersi in gioco con noi", conclude Alessandrini.