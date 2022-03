| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

Si torna in teatro, per raccontare il coraggio delle nostre Donne, con l’evento ideato e organizzato da un gruppo spontaneo di persone chiamato Hama: “Donne, i colori del coraggio”. Sabato 12 marzo alle ore 21, nel teatro Via Madonna dell’Asilo 13 a Vasto, Giuseppe Ritucci incontra Beatriz, Dalila, Deborah, Ilaria, Raffaella e Siham.

Tante le collaborazioni: Adriatica Immigrati, l’associazione Lory a Colori, Habibi Art Design. Hanno reso possibile l’evento: Il Comune di Vasto che ha patrocinato l’evento, l’assessorato al welfare e all’inclusione sociale, Scuola di Danza Tersicore, MPA il Grido cineteatro, FolkloreArte, Chiara nei libri.

L’ evento sarà gratuito con donazione libera e spontanea, parte del ricavato sarà donata all’ Associazione Soleterre Onlus che da anni si occupa di malati oncologici in età pediatrica anche in Ucraina soprattutto ora.