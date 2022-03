Emergenza Ucraina: l’impegno dei Salesiani

Ogni sera nell’oratorio dei Salesiani dalle ore 19 alle ore 20 si raccolgono generi di prima necessità per la popolazione Ucraina che saranno consegnati all’Associazione Ucraini di Lanciano.

Nello specifico c’è necessità di:

Cibo per bambini a lunga conservazione, coperte, salviette umidificate, vestiti pesanti, sacchi a pelo, latte in polvere, pasta, olio di oliva, olio di girasole, riso, caffè, tè in bustine, fette biscottate, nutella, merendine, tonno, barattoli di conserve, formaggi sottovuoto.

Per eventuali offerte in denaro rivolgersi direttamente a Don Alvaro o a Don Massimiliano.

Chi volesse mettersi a disposizione come volontario per questa raccolta si può rivolgere a Don Massimiliano.