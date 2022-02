A Lebba un gatto è stato salvato dai Vigili del Fuoco

Anna Rita Carugno, segretaria del “Movimento Ora Rispetto Per Tutti Gli Animali”, nonché referente per Abruzzo e Molise, esprime il suo ringraziamento ai Vigili del Fuoco di Vasto per essere riusciti a salvare un gatto.

“I Vigili del Fuoco sono persone speciali, indossano una divisa per fronteggiare avversità di ogni tipo tra le quali prestare aiuto agli animali in difficoltà. Nella domenica appena trascorsa, sono intervenuti per soccorrere un gatto in località Lebba a seguito della chiamata di alcune sensibili volontarie della zona. La bestiola, aggredita da un cane, ha trovato rifugio nei rovi che scendono verso il torrente, rendendo difficile la normale cattura e giustificando la chiamata d'emergenza.

La squadra di Vasto, si è messa subito all'opera. È stato necessario inoltrarsi tra i rovi per recuperare il gatto, ferito e spaventato.

L'hanno potuto prendere solo grazie al fatto che non riusciva a camminare a causa del morso alla zampa posteriore.

Una volta salvato, il gatto è stato portato in stato di ipotermia dal veterinario Liliana Di Pietro che gli ha prestato subito le cure necessarie. La dottoressa lo ha messo subito sotto flebo e

lo ha stabilizzato.

Un'avventura che grazie al pronto intervento di due magnifici ragazzi, che godono di tutto il nostro rispetto, si è conclusa bene.

Le cure saranno a carico di chi lo ha soccorso ed è inutile sottolineare la necessità di avere una struttura pubblica (Gattile) che sostenga i volontari.

Con l'occasione ritorniamo a rammentare che i cani di proprietà vanno tenuti in sicurezza, semplicemente nel rispetto delle leggi.

Per i cani randagi occorre al più presto una gestione più accurata da parte dell'amministrazione Comunale, in collaborazione con la Regione, per evitare attacchi a persone o ad altri animali.

Accelerare la realizzazione del canile e del gattile sarebbe indubbiamente un aiuto alla comunità e sarebbe un modo per mantenere gli impegni assunti”.

"La civiltà di un popolo si misura dal modo in cui tratta gli animali" Mahatma Gandhi.