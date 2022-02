Giovedì Grasso in piazza con l’Anffas

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

“Festeggia con noi il Carnevale” è lo slogan scelto dall’Associazione Anffas di Vasto per incoraggiare alla presenza di tanti bambini giovedì 24 febbraio, Giovedì Grasso, dalle ore 16,00 alle ore 20,00 in Piazza Rossetti.

Tante saranno le mascherine artigianali esposte, realizzate dai ragazzi che frequentano il Centro Anffas di Vasto. Con un’offerta che parte da 4.50€ per le maschere più semplici a 8,50€ per quelle più elaborate, si vogliono raccogliere fondi per implementare i laboratori stessi.

L’invito dell’Anffas è a non mancare.