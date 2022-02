Matteo Marzella riconfermato alla presidenza dell'Associazione Nazionale Polizia di Stato Vasto

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

Dopo le elezioni per il rinnovo delle cariche sociali dell’Anps, Associazione Nazionale Polizia di Stato, è stato rieletto presidente Matteo Marzella, commissario a riposo, per il prossimo quinquennio nella sezione di Vasto.

Nel nuovo consiglio direttivo fanno parte Aldo Gallo, Maria Raffaele Di Martino, Sergio Zanni, Matteo Stivaletta, Alfredo Sorge e Ottaviano Greco. Sono stati eletti come Sindaci dei revisori dei conti Nicola Santoro, Antonio Lauriola e Armando Rucci.

L’assessore Nicola Della Gatta nel porgere gli auguri al neoeletto Presidente ricorda: “Matteo Marzella è un concittadino appassionato delle Istituzioni e del valore di umanità che esse devono saper trasmettere in particolare ai più giovani. La sua rielezione è un attestato di stima per il percorso di questi anni, le cui tappe principali ho avuto l'onore di condividere. Sono certo che saprà proseguire con saggezza in un impegno continuo, disponibile, generoso”.