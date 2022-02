Concorso tesina su costruzioni aeronautiche civili, militari e spaziali

Gli studenti possono rivolgersi per informazioni e nota di concorso integrale anche ai rispettivi dirigenti scolastici per il concorso a spiccata caratterizzazione tecnico scientifica elaborato dall'Associazione Arma Aeronautica Sezione di Vasto col supporto del CeSMA Centro Studi Militari Aeronautici Giulio Douhet Roma, rivolto al triennio delle scuole tecnico scientifiche secondarie di 2° di Vasto Polo Liceale Mattioli e IIS Mattei, per la realizzazione di una tesina individuale o di gruppo su “Progetto e costruzioni aeronautiche: civili, militari e spaziali” e figure professionali impiegate.

Il termine di presentazione tesine è il 20 aprile 2022. L'organismo valutatore il CeSMA. Per info, assistenza, fonti e libreria a disposizione contattare assoarmaerovasto@yahoo.it

Previsti premi per i primi tre classificati per ciascuna scuola e attestati di encomio per tutti i partecipanti. Di seguito sunto concorso argomenti e mezzi aerei su cui esporre.

ARGOMENTI: Progetto multidisciplinare concettuale, preliminare, di dettaglio, criteri safe-life, fail-safe e damage tollerance, architetture velivoli, configurazioni, compiti, progetto aerodinamico, strutturale, impiantistico, gruppo motopropulsore, per la manutenzione. Aerotecnica meccanica fluidi, aerodinamica subsonica, transonica e supersonica, stabilità e manovrabilità. Materiali alluminio, acciaio, leghe, titanio, compositi, fibre tessili, ceramici, trattamenti superficiali. Struttura carichi agenti, analisi strutturale, pesi, dimensionamento fusoliera, ali, piani di coda, superfici mobili, longheroni, ordinate, centine, congiunzioni, insonorizzazioni, interni. Tecnologie strutture, collegamenti, tecnologie di fabbricazione, metodologie costruttive. Impianti elettrico, combustibile, idraulico, pneumatico, pressurizzazione, condizionamento, ossigeno, antincendio, antighiaccio e pioggia, auxiliary power unit, illuminazione, navigazione. Strumenti volo, avionica, software, artificial intelligence. Altri apparati e sistemi in base a funzione del mezzo. Propulsori motoelica, turboelica, elettroelica, esoreattori: statoreattore, turbogetto, turbofan, endoreattori: chimici, elettrici, nucleari, razzi, geometria prese d'aria e scarichi, postbruciatore, motori esterni o integrati in fusoliera. Organi involo e atterraggio carrelli, pattini, sci, galleggianti, scafi, per lo spazio, freni aerodinamici, spoilers, paracadute freno, inversori di spinta. Assemblaggio procedure e linee di montaggio. Collaudi prove statiche strutturali, di fatica e funzionali, verifica peso e baricentro, stabilità, correzioni, prestazioni, limiti strutturali e di velocità, test dinamici galleria del vento, prove volo e lancio, certificazioni. Industrie costruttrici organigramma, caratteristiche, supply chain, ricerca e sviluppo. Strumenti di lavoro, apparati, utensili. Guasti definizione e classificazione. Componenti critici liste. Vibrazioni, temperatura, aeroelasticità. Cicli di vita e fatica. Ispezioni tipologie e livelli. Ricambi e gestione automatizzata. Manutenzioni correttiva, programmata, monitoring. Affidabilità programmi e tecniche. Tipologie mezzi: Civili trasporto persone a corto e lungo raggio, merci, grandi ingombri. Per rilievi, osservazioni, telerilevamenti. Ricerca e soccorso. Spegnimento incendi. Militari addestratori, ricognitori, caccia da difesa, multiruolo, ognitempo, da superiorità aerea, attacco, guerra elettronica, stealth, a pilotaggio remoto, imbarcati, aerocisterne, trasporto, supersonici, ipersonici. Spaziali lanciatori, satelliti, minisatelliti, capsule, sonde, cargo, navette, stazioni spaziali. Libreria archivio AAA Vasto a disposizione partecipanti: Aerei civili e militari, Corso progetto aeromobili aircraft design, Evoluzione progetto ingegneria aeronautica, Evoluzione motori e macchine aeree e spaziali, Aircraft Cutaways Lockheed, Boeing, McDonnell Douglas, Super cutaways spacecraft and aircraft, Costruzioni aeronautiche, Esercizi costruzioni aeronautiche, L'aeroplano progetto, strutture, installazioni, Disegni schematici elementi strutturali, Tecnologie aeronautiche, Motori per aeromobili, Dispense propulsione aerospaziale, Aerotecnica e impianti di bordo, Elementi di aerotecnica, Esercizi di aerotecnica, Avionica, Aerodinamica subsonica e supersonica, Materiali compositi avanzati, Collaudo velivoli, Aircraft maintenance, Affidabilità e manutenzione nell'aviazione civile e militare, Prevenzione nella manutenzione, Industria aeronautica strutture e prospettive, Dizionario aeronautico, Dall'Apollo allo Shuttle, Hundreds of professions in commercial aviation, 100 anni di aviazione, M346 biografia di un aereo, Inside Boeing building the 777, Archivio riviste AM e AAA, Monografie varie.



