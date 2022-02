Tutti per Vladic Ciccotosto

A Vasto Vladic Ciccotosto è un ragazzo molto conosciuto per la sua passione per la fotografia. In questo momento sta vivendo una situazione difficile e l’associazione Autismo Abruzzo Onlus, associazione di familiari di persone con autismo, punto di riferimento per le famiglie che vivono l’autismo nella quotidianità e che offre servizi, progetti, manifestazione e convegni, ha deciso di sostenerlo.

Nella pagina Facebook dell’associazione scrivono:

“Dopo l'ennesima lite familiare piuttosto che arrecare del male ad altri o a se stesso ha deciso di distruggere quello che di più caro aveva: la macchina fotografica Canon EOS 5D Mark IV + Sigma Art 50mm e un MacBook Pro M1 Pro.

Nato in Ucraina è stato adottato all'età di 12 anni, insieme a suo fratello gemello Rostic, da una famiglia abruzzese che si è trovata da sola a gestire il mondo sconosciuto dello spettro autistico di entrambi i bambini. Vladic oggi ha 27 anni e, pur avendo una diagnosi di autismo ad alto funzionamento, è riuscito a coltivare le sue passioni, ad avere amici e perfino ad organizzare una mostra fotografica apprezzata dai suoi concittadini e da altre associazioni, tra cui l'associazione La Passione di Yara".

Oggi Vladic deve riprogrammare la sua vita. La famiglia adottiva si è arresa. Non è più in grado di sostenerlo ed è intenzionata ad inserire Vladic in una struttura riabilitativa psichiatrica.

Vladic domenica scorsa ha lanciato il suo grido di dolore. Ha chiesto aiuto a tutti e noi abbiamo raccolto il suo invito.

Domani Vladic verrà dimesso dal reparto di Psichiatria di Lanciano e con l'assistenza del nostro legale Gianni Legnini arriverà a L'Aquila dove verrà accolto in uno degli appartamenti del Progetto CASE che il Comune dell’Aquila ci ha messo a disposizione. Sarà accolto da alcune famiglie con autismo che proveranno a rendere meno doloroso l'abbandono della sua famiglia e l'aiuteranno nell'avvio del nuovo percorso di vita.

Il 17 febbraio dovremo affrontare l'udienza presso il tribunale di Vasto dove davanti al Giudice difenderemo l'autonomia di Vladic e il diritto a vivere al di fuori di una struttura riabilitativa psichiatrica. Vladic ha passioni da coltivare e non vede l'ora di riprendere gli studi universitari.

Vladic va aiutato e sostenuto. Contribuite alla raccolta fondi e costruiremo insieme a voi la sua nuova vita a L’Aquila. Con i fondi raccolti acquisteremo indumenti, scarpe, il computer, la macchina fotografica e sosterremo le spese quotidiane. Non ha la pensione di invalidità e non contributi di sorta.

Vladic affronta da giorni quel rischio che ogni famiglia con disabilità corre ogni giorno. Aiutiamo Vladic e daremo un segnale forte alle istituzioni e alla società che ci circonda. Non rendiamo il suo dolore inutile.

Il “durante e dopo di noi” passa anche attraverso questa triste esperienza.”

https://www.facebook.com/autismoabruzzo/

https://autismoabruzzo.it/