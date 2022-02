| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

“Liberiamo la libertà” l’incontro che si terrà mercoledì 9 febbraio alle 18.30 in onda in diretta streaming sulle pagine Facebook Conteiner LIVE (su Instagram conteiner_live), Università Tre Età Cupello, Università delle Tre Età Vasto, presieduto da Josè Sergio Santoro come educational life coach con la conduzione di Fabio Bruno.

L’argomento centrale del dibattito sarà la libertà, come concetto compromesso purtroppo dalla pandemia da Covid-19 che ha caratterizzato questi ultimi due anni.

Interessante sarà anche l’intervento della dottoressa Anna Suriani, referente sanitaria del Comune di Vasto per la gestione del centro vaccinale. Un’ottima occasione di confronto e dialogo per sconfiggere la paura di questi tempi incerti.