10 posti per giovani per il Servizio Civile Universale Anffas Vasto

Sono stati approvati i progetti per il Servizio Civile Universale presso la sede Anffas a Vasto per l'anno 2022/2023. Ci sono a disposizione 10 posti per giovani dai 18 ai 28 anni massimo. Il bando scade il 10 febbraio.

Per avere più informazioni e iscriversi andare sulla piattaforma del CSV Abruzzo specificando la sede Anffas Vasto e progetto Anffas Vasto è a disposizione al 3282125214.

“Vi aspettiamo per vivere insieme questa splendida avventura” è il commento della presidente dell’Anffas Vasto, Paola Mucciconi.