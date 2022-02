Storia di una “Sibling” di nome Diana Gini, ex vittima di bullismo e cyberbullismo

In occasione del Safer Internet Day, grazie alla collaborazione dell’associazione Emily Abruzzo, Diana Gini, sarà presente nell’ITSET Palizzi e IIS Pantini Pudente come testimonial del cyberbullismo, lunedì 7 febbraio.

Diana Gini è una ragazza che frequenta le scuole superiori, ex vittima di bullismo e cyberbullismo per tutti gli anni delle elementari e delle medie. Oggi, Diana è un saldo punto di riferimento per quanti stanno subendo fenomeni di violenza e cyberviolenza.

La storia di Diana cominciò tra i banchi di scuola elementare. Nello stesso istituto c’era Diletta, sua sorella di quattro anni più grande, affetta da una grande disabilità dalla nascita. I compagni di scuola fecero di tutto per isolarla fino ad arrivare all’aggressione fisica. Diana fu costretta a cambiare istituto e per le si spalancò finalmente una nuova vita.

All’evento di Lunedì 7 febbraio parteciperà il Comm. Capo, Manuela Carulli, funzionario del Compartimento Polizia Postale e delle Comunicazioni Abruzzo della sede di Pescara.