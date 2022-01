Lo sportello Lory a Colori arriva anche a Vasto

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

L’associazione Lory a Colori, che svolge in modo del tutto gratuito attività di sostegno a malati oncologici e familiari apre un nuovo sportello anche a Vasto.

I volontari dell’associazione Lory a Colori saranno presenti a Febbraio: Mercoledì 2 febbraio dalle 16 alle 18,30, Giovedì 10 febbraio dalle 9 alle 11, Venerdì 18 febbraio dalle 17 alle 19 e Giovedì 24 Febbraio dalle 9 alle 11 in Via R. Mattioli 1 -1º piano- A lato della Farmacia Giovannelli

“La nuova sede a Vasto”, commenta la presidente Monica Marinari, “sarà un nuovo tassello per costruire una rete sul territorio che possa essere punto di riferimento per tutti i pazienti oncologici. Un ringraziamento alla famiglia Giovannelli per questa importante opportunità che ci dà la possibilità di essere più vicini a chi vive la malattia. Crescere ci permette di esaudire i nostri desideri”

L’associazione Lory a Colori è formata da una trentina di volontari che gravitano attorno alle due sedi di San Salvo e Roseto degli Abruzzi. Tra i servizi offerti, Lory a colori propone uno sportello di supporto psicologico, corsi di formazione per volontari, laboratori di cucina salutare e di uncinetto, convegni ed eventi di formazione, giornate della salute oltre a donare tuttora parrucche e turbanti.

Info 334.3104316