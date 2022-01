PNRR e opportunità per il Terzo Settore. Incontro del Centro Servizi per il Volontariato Abruzzo

Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, il documento d e l Governo italiano che illustra come saranno impiegati i fondi d e ll'Unione europea del programma Next Generation Eu, prevede un pacchetto importante di investimenti e riforme. Il Terzo Settore può inserirsi nelle opportunità che stanno arrivando, ma bisogna capire quali saranno e come coglierle.

Per fare il punto sull'impianto generale del testo e sulle sue componenti, focalizzandosi in particolare sugli aspetti legati al no n profit, il Centro Servizi per il Volontariato Abruzzo organizza una pillola formativa dal titolo “L'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr) e il Terzo Settore” .

L'iniziativa, che inaugura il nuovo ciclo di approfondimenti denominato Booster , è prevista per mercoledì 26 gennaio alle ore 18:00 e sarà trasmessa in diretta sulla pagina Facebook e sul canale YouTube del CSV Abruzzo. La durata prevista è di 45 minut i . È stata invitata Tiziana Arista , esperta di politiche regionali di sviluppo e coesione.

Nel corso della pillola saranno affrontate le principali articolazioni del piano, le dimensioni economiche, le opportunità e le sfide per il Terzo Settore, il ruolo degli enti territoriali e la sinergia con la P ubblica amministrazione per coprogrammazione e coprogettazione. La registrazione dell'incontro sarà poi disponibil e sul sito e sui canali social del CSV.