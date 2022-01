Club per l’Unesco di Vasto promuove la libera donazione per “una scultura per Don Milani”

Il Club per l’Unesco di Vasto O.D.V. organizza una raccolta fondi per un progetto molto importante la realizzazione di una scultura il cui bozzetto è stato realizzato da Vanni Macchiagodena.

L’appello pubblicato sulla pagina Facebook: “Se hai a cuore la cultura e ti fa piacere vedere la tua città in ordine e riqualificata dona il tuo contributo anche con una piccola somma per realizzare il progetto DON LORENZO MILANI promosso dal Club per l'Unesco di Vasto: la scultura dedicata all’educatore di Barbiana. La cultura può emancipare dalla marginalità: questo il messaggio di Don Milani ai suoi alunni per i quali la miseria sembrava un destino. Che tu sia una persona fisica o una piccola azienda potrai detrarre l'importo, in una certa percentuale, dalla tua dichiarazione dei redditi.

A noi soci del Club Unesco di Vasto farebbe molto piacere che l'iniziativa riscuotesse anche una discreta risposta sociale. Ti aspettiamo e se avessi bisogno di ulteriori informazioni contattaci tramite la nostra pagina Facebook!”