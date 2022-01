Comitato di quartiere San Lorenzo, Luciano Cicchitti è il nuovo presidente

Cambiamento all'interno del Comitato di Quartiere di San Lorenzo di Vasto: il presidente uscente, Anna Piscicelli, dopo sette anni di fruttuoso lavoro, cede il posto a Luciano Cicchitti.

“Credo sia arrivato il momento di dare un’aria di cambiamento al direttivo e sono convinta che Luciano Cicchitti riuscirà a continuare il lavoro fatto in questi anni per portare a termine i vari progetti già messi in cantiere e portare una ventata di nuove idee”, ha commentato Piscicelli.

Il nuovo direttivo (2022-2023) risulta cosi composto.

Presidente: Luciano Cicchitti

Vice presidente: Maurizia Ranieri

Segretario: Giampiero La Palombara

Tesoriere: Anna Piscicelli

Consiglieri: Gianmarco Acquarola, Lorenzo Trofini, Giuseppe Piscicelli, Luca Trofino

Membri di diritto: parroco Don Amerigo Carugno

Presidente AC: Annamaria Del Borrello