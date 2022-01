Fino al 6 gennaio presso la Curia Vescovile la mostra dei presepi e la raccolta solidale dei giocattoli nuovi e usati

C’è tempo fino al 6 gennaio dalle ore 17 fino alle ore 20, per ammirare la bellissima mostra dei presepi giunta alla quarta edizione “Vasto nel Presepe. La Natività declinata al Vastese” organizzata dalla Pro Loco Città del Vasto e dal Collegio Istonio presso la Curia Vescovile Via Arcivescovado di Vasto. Sono 14 gli artisti che hanno voluto partecipare con una vera e propria opera d’arte che unisce la tradizione del presepe ad un elemento della città di Vasto, dalla Fonte Nuova al Castello Caldoresco, alla Chiesa di Stella Maris, a quella di San Lorenzo, e molti altri. Si sommeranno i voti della giuria popolare e quella della giuria di esperti per declamare il vincitore di questa edizione. E’ prevista invece solo una giuria tecnica per valutare il più bel presepe realizzato nelle chiese di Vasto.

E’ possibile ammirare inoltre sempre alla Curia Vescovile la mostra “Natività dal Mondo”, con espressioni della Natività Cristiana tra le diverse popolazioni, grazie alla collezione privata della famiglia Basile Ronzitti.

E’ possibile inoltre negli stessi locali partecipare all’iniziativa “Dona un giocattolo ed accendi un sorriso” dedicata principalmente ai bambini ed anch’essa giunta alla sua quarta edizione, in collaborazione con l’ODV “Ricoclaun”, l’APS “Collegio Istonio”, la Polisportiva Hermes, l’ASD Tennis Tavolo Vasto e l’Associazione “Nova” di Vasto. C’è tempo fino al 5 gennaio per consegnare i giocattoli nuovi e/o usati purché, quelli usati, siano funzionanti ed in buone condizioni e, causa COVID, sanificati e sigillati. Il 6 gennaio tutti i giocattoli verranno donati ai bambini meno fortunati e distribuiti presso le case-famiglia, le associazioni di volontariato e la Caritas del territorio.

La mostra è gratuita e consente anche l’acquisto del Calendario 2022 della Pro Loco Città del Vasto dedicato al prestigioso pittore vastese “Carlo D’Aloisio Immagini da Vasto” a cura di Paolo Calvano e Mercurio Saraceni.

Mercurio Saraceni anticipa che ci sarà ad Aprile 2022 la mostra delle opere di Carlo D’Aloisio a Palazzo D’Avalos con il patrocinio della Regione e del Comune di Vasto.