FolleMenti a Cupello: un sogno diventato realtà

Un’ampia e colorata sala animata da decorazioni di un bel verde mela speranzoso, da giochi, libri e da tanti disegni ed elaborati realizzati da giovani "artisti", uniti alla passione per il lavoro, per ragazzi e bambini, per l’arte, le lingue e tanto altro sono gli ingredienti principali di FolleMenti: solo una delle tante attività gestite da giovani e intraprendenti cupellesi, con un successo di pubblico non indifferente.

"Aula studio con supporto scolastico, ambiente familiare e affidabile, disponibilità e libertà di espressione con l’organizzazione di laboratori e/o eventi." si legge nella presentazione della pagina Facebook dell’associazione; ed è esattamente questa l’aria che si respira restando anche solo pochi minuti in questo spazio.

Famiglia, fiducia, attenzione, cura, amore, collaborazione, tempo sono le parole chiave che vengono in mente quando ci tratteniamo nell’aula studio, nata da un’idea di Marilena Claudio, educatore professionale socio pedagogico cupellese, che dopo averla tanto sognata e desiderata, è riuscita ad aprirla al pubblico nel 2016, progettandola nei minimi dettagli con la stessa cura e attenzione che riserva ai piccoli – e non solo – che passano di qui.

Trasformata a settembre in un'Associazione gestita, oltre che da lei stessa in qualità di presidente, anche da Viviana D'Agostino, che ha frequentato il Liceo artistico di Termoli e l’Accademia di Belle Arti di Macerata e Roma, e Donatella Boschetti, laureata in lingue e letterature straniere (inglese/spagnolo) presso l’Università degli Studi di Bologna, sono tante le iniziative collaterali al servizio di doposcuola offerto, come laboratori di inglese, corsi di pittura per bambini, corsi di massaggio infantile.

Purtroppo, a causa della pandemia, FolleMenti è rimasta chiusa per quasi due anni ma da settembre tutto è ripreso all'insegna della ripartenza, anche se con le dovute precauzioni.

E così è stato già riattivato, a partire da ottobre, il laboratorio di inglese tenuto dalla "teacher/profesora" (usando l'appellativo con cui abbiamo imparato a riconoscerla) Donatella e a gennaio prenderanno avvio anche un corso di pittura per adulti e uno per bambini, motivo da cui nasce l’idea di questo articolo.

Una locandina semplice, dal messaggio essenziale, ma sopratutto la frase di Paul Klee “Il disegno è l’arte di condurre una linea a fare una passeggiata” hanno colpito la nostra attenzione e speriamo incuriosisca anche tutti i lettori con la passione per l’arte e non solo, che vogliano cimentarsi in questa pratica.

Il Corso di Disegno e Pittura creativa per adulti avrà inizio il 21 gennaio e si svolgerà ogni venerdì dalle ore 10 alle ore 11:30 presso la sede di FolleMenti, in via Vittorio Veneto, 14.

Dopo alcuni primi incontri conoscitivi di libera espressione, il percorso formativo proseguirà trattando i seguenti argomenti: conoscenza del kit, i segni, il colore, il disegno dal vero, approccio ad artisti quali Wassily Kandinsky, Joan Mirò, Jackson Pollock e Paul Klee.

Nella stessa settimana, il 18 gennaio, inizierà anche il Corso di Disegno e Pittura creativa per bambini che prevederà oltre a lezioni in aula anche momenti en plein air in cui i piccoli artisti, con l’arrivo della bella stagione, potranno godere della natura e dell’aria aperta per esercitarsi proprio come giovani impressionisti.

Per il rispetto della normativa anti Covid i posti, per entrambi i corsi, sono limitati dunque è necessaria la prenotazione al numero 327/8966881 che è possibile contattare anche per ricevere eventuali altre informazioni.