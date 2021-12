L'Associazione Asperger Abruzzo in piazza Rossetti per la vendita solidale

In Piazza Rossetti, l'Associazione Asperger Abruzzo vi aspetta per una vendita solidale di oggetti natalizi da regalare per sé, o per parenti e amici.

Si tratta di oggetti semplici, ma fatti con il cuore e pieni di significato, realizzati dalle mamme e dai ragazzi dell'Associazione.

La Presidentessa dell'Associazione, Marie Helene Benedetti, insieme alle mamme, rimarranno fino a tardi pomeriggio, venite numerosi!