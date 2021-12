'La Conchiglia Onlus', Messa di Natale e Concerto Gospel nella Cattedrale di San Giuseppe

L’associazione “La Conchiglia Onlus”, in occasione del Santo Natale, propone agli associati, simpatizzanti e amici, per il giorno 20 dicembre prossimo, dalle ore 18.00, presso la Concattedrale di San Giuseppe a Vasto, la Santa Messa celebrata dal parroco Don Gianfranco Travaglini, e a seguire il concerto Gospel con il coro “The New Gospel Choir”, con musica di Mauro Gallo e Ivano Sabatini.

Oltre che in presenza, sarà possibile seguire sia la Santa Messa, sia il concerto, direttamente dal sito www.laconchigliaonlusvasto.it, dalla pagina Facebook “Associazione la Conchiglia Onlus”, oppure tramite canale Youtube.

“Abbiamo scelto augurarci un buon Natale e buone Feste, sposando appieno lo spirito natalizio, grazie a Don Gianfranco e al coro Gospel, ai quali vanno tutti i nostri ringraziamenti per l’opportunità concessaci – afferma Mariella Alessandrini, presidente del sodalizio -. Già dall’inizio dell’anno nuovo riprenderemo di buona lena le attività, confidando sempre nell’impegno dei nostri volontari, soci e amici che ci sostengono in ogni modo".

L'addetto stampa, Stefano Suriani