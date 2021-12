Grande successo della Raccolta Alimentare dei Salesiani

Grande è stata la partecipazione alla Raccolta Alimentare organizzata dalla Parrocchia, dall’Oratorio dei Salesiani e dall’Associazione Un Buco nel Tetto, in tantissimi supermercati di Vasto. Tantissimi i volontari dislocati nelle diverse attività commerciali e veramente notevole l’obiettivo raggiunto: ben 6.120 kg di prodotti, destinati ad augurare Buon Natale a chi è nel bisogno.

Il parroco dei Salesiani ringrazia tutti i bambini, ragazzi, giovani, adulti della parrocchia e Oratorio e tutti i donatori, e i supermercati, “grazie 6120 (kg) volte per tutto quello che avete fatto, per tutto il giorno ieri, per chi è nel bisogno. Dio, Maria Ausiliatrice e Don Bosco vi ricompensino”.