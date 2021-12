Grande successo della raccolta “A Natale puoi” dell’associazione “Donne Libere di Comunicare”

“Domenica 5 dicembre siete stati in tanti”, racconta Cinzia De Libertis “ a partecipare alla raccolta alimentare “ A Natale puoi”. Avete rincuorato in questo periodo veramente difficile, perché tante sono le richieste di aiuto che quotidianamente arrivano al campanello del convento della Chiesa dell’Incoronata, tanto c’è da fare e non possiamo fermare le attività di volontariato. L’Associazione DLC “Donne Libere di Comunicare”, oggi più di ieri è convinta di “crederci sempre e di non arrendersi mai”. Grazie di cuore a tutte quelle persone e ai tanti bambini che hanno portato un sacchetto con i prodotti alimentari per rifornire il banco alimentare della Chiesa. Saranno di aiuto alle tante persone e famiglie in difficoltà in questi giorni di festa”.