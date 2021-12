Al via il progetto regionale “Il Cortile” con associazioni di volontariato del territorio

“Il Cortile” è il titolo del progetto regionale che partirà a brevissimo e che coinvolge associazioni di volontariato del territorio. L’associazione capofila è la Ricoclaun, e questo per i volontari esperti in clownterapia è il terzo progetto regionale finanziato che ha visto la costituzione di importanti reti sinergiche con progetti prima nell’alto Vastese, per promuovere il volontariato nei bellissimi borghi montani e poi di partecipazione attiva in linea con gli obiettivi sostenibili dell’Onu, con la riqualificazione della Villa Comunale. In questa nuova progettazione, coordinata da Fabio Travaglini della Pmi Services Formazione i parner saranno: Amici di Zampa Vasto, Alzheimer Avi Vasto, Lory a Colori e Circolo Fir Cb San Vitale.

“Un altro progetto di impegno sociale che parte dal territorio Vastese!”, commenta Fabio Travaglini, subito dopo l’incontro che si è tenuto oggi nella sede della Ricoclaun. “Si promuoverà un grande progetto di inclusione sociale legato ai temi dell’ambiente e dell’agricoltura, con la realizzazione di orti sociali che diventeranno punti di incontro, di scambio e di solidarietà e cultura. Il Volontariato è una grande risorsa da valorizzare!”

“Si costituirà una rete di associazioni e di esperti del territorio per promuovere orti sociali, in collaborazione con le istituzioni scolastiche e il Comune di Vasto. Si valorizzeranno dei luoghi, non solo per promuovere un’agricoltura sociale, ma anche per evidenziare l’importanza della coesione sociale , la sostenibilità produttiva, con l’uso anche di fonti energetiche rinnovabili, con percorsi di terapia, valorizzando le peculiarità di ogni associazione. “ Ha detto Rosaria Spagnuolo, presidente della Ricoclaun. “Dopo un brainstorming iniziale e gli adempimenti burocratici, saremo subito operativi, per cominciare, se è possibile a Gennaio 2022. “