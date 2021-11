Grande successo dell’iniziativa “Aiutaci ad aiutare” della Confraternita della Sacra Spina e Gonfalone

«Con grande affetto ringraziamo tutti i fedeli della chiesa di Santa Maria Maggiore che anche in questa prima Domenica d’Avvento hanno dimostrato in maniera generosa la loro prossimità a quanti sono in difficoltà nella nostra parrocchia. Un grande segno di condivisione che merita di essere segnalato. Ringraziamo anche i confratelli che si sono messi a disposizione nel garantire la presenza nelle cinque messe durante le quali è stato allestito il banchetto per la raccolta». E’ il ringraziamento del Consiglio direttivo della Confraternita della Sacra Spina e Gonfalone nel comunicare il resoconto dettagliato della raccolta alimentare per le famiglie bisognose che si è svolta sabato 27 novembre e domenica 28 nella chiesa di Santa Maria Maggiore di Vasto, con l’iniziativa “Aiutaci ad aiutare – Condividere il cibo è un atto d’amore”.

Sono stati raccolti 117,5 kg di pasta e riso, 117 confezioni di legumi, 109 confezioni di tonno e carne in scatola, 24 kg di zucchero, 7 kg di caffè, 4 kg di farina, 36 litri di olio di oliva, 66 scatole di pomodoro, 4 barattoli di marmellata, 27 litri di latte, 41 confezioni di biscotti, 19 confezioni di omogeneizzati, 4 confezioni di dentifricio, 4 bottiglie di succo di frutta, 3 confezioni di formaggini, 1 kg di sale, 4 tavolette di cioccolata e 3 confezioni di pancarrè.

Dalla cassetta delle offerte sono stati raccolti 630,00 euro.

Il denaro e i prodotti alimentari saranno distribuiti dagli stessi confratelli secondo le necessità che saranno segnalate dal parroco don Domenico Spagnoli.