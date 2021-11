In presenza quest’anno la Colletta Alimentare sabato 27 novembre

Torna in presenza la 25° Giornata Nazionale della Colletta Alimentare, che si svolgerà sabato 27 novembre in molti supermercati anche di Vasto. Migliaia i volontari saranno coinvolti nei supermercati di tutto l’Abruzzo per raccogliere la spesa alimentare, avranno la pettorina gialla e saranno muniti di green pass. Si può partecipare facendo la spesa nei supermercati aderenti con perlopiù alimenti in scatola, tra cui omogeneizzati alla frutta, tonno e carne in scatola, olio, legumi, pelati.

Si ripeterà, dal 29 novembre al 10 dicembre, anche la raccolta dei beni alimentari online, modalità inaugurata lo scorso anno per via dell’emergenza sanitaria. Per poter partecipare, basterà accedere alla piattaforma Amazon.it/bancoalimentare.

Inoltre, da domenica 28 novembre a domenica 5 dicembre 2021 la Colletta Alimentare continuerà anche attraverso le Charity Card di Epipoli, da 2, 5 o 10 euro, che potranno essere acquistate nei supermercati aderenti all’iniziativa oppure online sul sito www.mygiftcard.it. Le donazioni saranno poi convertite in alimenti.

Beneficeranno delle donazioni 32.370 bisognosi della nostra regione, assistiti da una rete di 188 enti convenzionati con il Banco Alimentare dell’Abruzzo.

I supermercati di Vasto aderenti sono:

CONAD SUPERSTORE Via Cardone

CONAD Via Alessandrini

LIDL.

I supermercati di San Salvo sono:

CONAD Via Gargheta

CONAD Via degli oleandri

LIDL Via Ripalta

EUROSPIN Via Alcide de Gasperi.