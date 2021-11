SiAmoVasto ed Emily Abruzzo dicono "Adesso basta, no alla violenza, sì al cambiamento"

"Adesso basta, no alla violenza, sì al cambiamento“. E’ questo lo slogan scelto da SiAmoVasto e Associazione Emily Abruzzo per l’incontro organizzato per giovedì 25 novembre in occasione della Giornata contro la violenza sulle donne.

La tavola rotonda prenderà il via alle ore 18,30, presso la Sala della SocietàoOperaia di Mutuo Soccorso a Vasto in Vicolo Raffaello 1, con la proiezione di un cortometraggio a tema scritto e diretto da Corrado Ardone, per poi continuare con il saluto istituzionale del sindaco di Vasto Francesco Menna. A seguire, l’incontro con l’autore: interverranno la professoressa Teresa di Santo, presidente dell’Associazione Emily Abruzzo, e Anna Nozzi, coautrice del progetto “Amati o Amàti: questione di accento”. Prenderà poi il via un dibattito che vedrà come relatori la Dott.ssa Monica Di Sante, criminologa, e la Dott.ssa Rita D’Amico, psicologa, con la partecipazione dell’avvocato Giuseppina Fabretti.

Concluderà il tutto la proiezione Flash Mob “Ora vedo, ora sento, ora parlo“.

L’ingresso è aperto a tutti. Obbligo di green pass e mascherina.