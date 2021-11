'Diario di una guerra dimenticata', Arma Aeronautica Vasto alla presentazione del libro del Generale Arpino

Narrare e tramandare la storia per riflettere, comprendere e crescere, facendo tesoro di esperienze di tale portata, domandandosi se si è capaci di non ripetere errori e saper affrontare il presente e il futuro. Messaggio, questo, tra i più importanti divulgato durante la presentazione martedì 16 novembre a Roma presso la Casa dell'Aviatore, attigua a Palazzo Aeronautica, del libro “La Guerra del Golfo. Diario di una guerra dimenticata” scritto dal Generale Mario Arpino, già capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica Militare nonché della Difesa, con l'incarico nel Golfo di coordinatore nazionale presso il Comando Aereo della Coalizione a Riyadh, di fatto responsabile dell'impiego operativo dei velivoli italiani, con un enorme lavoro a monte dell'attività dei reparti operativi, in un'operazione aerea rimasta ancora oggi unica per complessità. All'evento ha partecipato una delegazione Associazione Arma Aeronautica Vasto guidata dal presidente Lgt. (r) Ciro Confessore.

L'AAA Vasto ha avuto il privilegio di arricchire il proprio bagaglio culturale toccando con mano, direttamente da coloro che ne furono attori, la recente storia politico-militare-economica nazionale e internazionale, da cui l'Aeronautica Militare Italiana ne uscì cambiata e cresciuta.

L'AAA Vasto ha fatto propri i messaggi dei relatori, rivolti prioritariamente alle nuove generazioni, sul fare sempre tesoro di esperienze di tale difficoltà per capire e migliorare, sull'impegnarsi nello spirito di corpo, anteponendo al proprio ego il compagno accanto e la propria squadra, sul domandarsi se si è in grado di non ripetere gli errori della storia e saper affrontare il presente e il futuro. Il Generale Arpino, con un'esposizione chiara, magistrale, a tratti toccante e con riflessioni coi piedi per terra, attraverso l'esperienza propria e dell'Aeronautica, ha fatto avvicinare lo sguardo del pubblico a ciò che fu la realtà vera di quella missione, una vicenda unica e segnante la storia mondiale del XX secolo.

L'AAA Vasto ha avuto anche l'occasione di rincontrare i massimi vertici dell'Aeronautica Militare, il Capo di Stato Maggiore Gen. S.A. Luca Goretti, il predecessore Gen. S.A. Alberto Rosso, il Comandante della Squadra Aerea Gen. S.A. Gianni Candotti, il CSM del Comando della Squadra Aerea Gen. B.A. Andrea Argieri, il Presidente Nazionale AAA Gen. S.A. Giulio Mainini, nonché referenti ed esperti degli enti e dei centri di ricerca aeronautici che supportano le attività di Vasto.



(Segreteria AAA Vasto)