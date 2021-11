Lezioni di scrittura creativa “La Grammatica della Fantasia”

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

Sono in programma da parte dell’associazione dei Vigili del Fuoco in Pensione delle lezioni di Scrittura creativa a cura della docente Francesca Torricella, dal titolo “La Grammatica della Fantasia”, presso il Palazzo Genova Rulli di Via Anelli a Vasto, il mercoledì dalle ore 17 alle 19.

Per info: 349 7520921