Grande partecipazione alla festa dedicata a Maria Madonna del Rosario

Il 7 ottobre, in occasione della festa dedicata a Maria Madonna del Rosario, l’associazione Un Buco nel Tetto insieme a don Gigi Giovannoni hanno organizzato un Santo Rosario nella chiesa dei Salesiani Don Bosco con la partecipazione anche di don Gianfranco Travaglini parroco della concattedrale di San Giuseppe e del coro “Stella Maris” diretto da Paola Stivaletta.

C’è stata una grande partecipazione di fedeli, tutti devoti alla Madonna del Rosario. Il tema del rosaio è stato l’ultima enciclica di Papa Francesco “Fratelli Tutti “

La comunità Salesiana a nome del parroco Don Alvaro e l’associazione Un Buco nel Tetto ringraziano tutti per la grande e sentita partecipazione comunitaria alla preghiera, in particolare vogliono ringraziare il coro Stella Maris e il loro direttore Paola Stivaletta che hanno contribuito con i loro canti emozionanti a rendere più intensa la preghiera comunitaria. “E’ bello pregare e pregare in tanti, tutti uniti in nome di Maria e Sant’ Agostino ci ha insegnato che il cantare è proprio di chi ama” dice Luciana Salvatorelli, presidente dell’associazione Un Buco nel Tetto, che informa che continua la preghiera del Santo Rosario per malati e sofferenti ogni lunedì ore 21 sempre nella chiesa dei Salesiani e Lunedi 11 ottobre inizia con la guida di Don Gigi una catechesi sull’ultima enciclica di Papa Francesco “ Fratelli Tutti”, “sarà un momento importante di crescita spirituale”.