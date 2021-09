"Un Giorno per Wolisso" all'insegna di amicizia e solidarietà

Organizzata dal Lions Club Vasto Host, nell’anno sociale 2017-2018, come iniziativa finalizzata alla raccolta di fondi una tantum, per il Villaggio scolastico di Wolisso in Etiopia, si è trasformata nell’a.s. 2019-2020 in un service permanente che si ripete ogni anno a settembre.

Ieri il Club Vasto Host, con il suo Presidente, Dott. Marco Leone, ha celebrato la 5a edizione di questa iniziativa denominata “Un Giorno per Wolisso”. Identiche negli anni, sia le finalità di raccolta fondi che l’impostazione dell’evento: una giornata vissuta all’insegna dell’amicizia lionistica e della solidarietà condivisa dai soci Lions dei Club del territorio e da molti amici non Lions, accomunati dagli stessi sentimenti.

Si ricorda che il Service a favore del Villaggio scolastico di Wolisso è nato da un’iniziativa adottata nel 2005 da alcuni Club Lions del Distretto 108A, per aiutare la comunità di Wolisso, una piccola città al centro di un territorio esteso ed estremamente povero, situato sull’altopiano etiopico a 2063 metri s.l.m., a circa 100 Km a sud-ovest dalla Capitale Addis-Abeba.

L’idea di partenza dei Club pionieri era stata quella di dotare la comunità, di un centro di istruzione professionale per l’avviamento dei giovani locali a lavori semplici ed utili. L’idea iniziale si era poi trasformata in un impegno pluriennale cui avevano via via aderito altri Club, concretizzatasi infine in un service permanente della Fondazione Lions del Distretto 108A. Un’idea nobile che si è evoluta nel tempo fino alla realizzazione di un Villaggio scolastico importante cui fa oggi riferimento l’intera provincia di Wolisso: si è pensato che un Paese con un enorme bisogno di cultura, possa essere aiutato più efficacemente fornendogli i mezzi necessari per lo sviluppo culturale dei giovani, come base di partenza per la lotta alla povertà ed alla fame.

In più stadi i Lions hanno così realizzato l’attuale Villaggio scolastico creando corsi di Scuola Materna, Elementare e Media, dotandolo di aule, banchi, laboratori, computer, mensa, dando divise agli alunni, assumendo insegnanti locali, scavando un pozzo artesiano per soddisfare le necessità idriche; oggi la popolazione scolastica servita è di oltre 1000 alunni! A questo Villaggio ha fatto seguito recentemente, la costruzione di una piccola Clinica dentale poco distante dal nucleo iniziale, al servizio degli alunni e delle popolazioni del territorio. I Lions hanno potuto così toccare con mano il grande potere della solidarietà: il “poco” offerto con generosità da tanti Club si moltiplica nel tempo portando a risultati insperati! Per partecipare, per quanto possibile, agli sforzi collettivi a favore di Wolisso coordinati dalla Fondazione distrettuale, il Lions Club Vasto Host organizza da cinque anni questo service, nella stessa sede, il “Casale Tumini”, dotato di ampi spazi all’aperto, grazie alla squisita ospitalità offerta dal Socio Gabriele Tumini e dalla gentile consorte.

Nell’edizione attuale, secondo le vigenti norme anti Covid, l’accesso dei partecipanti all’interno del Casale recintato è stato consentito ai soli possessori di GreenPass. Sono state allestite apposite aree attrezzate per la preparazione, per il self-service e i tavoli per la consumazione dei pasti e delle bevande, oltre a spazi dedicati all’intrattenimento. Alcune Aziende, vicine al Club, sono state sponsor della manifestazione donando generi alimentari o offerte in denaro e numerosi soci dei Club del territorio, assenti all’evento per motivi personali, non hanno fatto mancare il sostegno dei loro contributi.

I fondi raccolti con l’evento di quest’anno saranno devoluti interamente al Villaggio scolastico di Wolisso. Nel pomeriggio, Suor Maria Caudullo, Madre Superiora delle Suore della Congregazione delle Figlie della Croce e della Misericordia che vivono all’interno del Villaggio scolastico a Wolisso coordinandone le attività, ha indirizzato ai partecipanti a questo evento, un messaggio vocale di saluto e di ringraziamento per quanto si fa a favore dell’Istituzione.

In questi ultimi tempi il Club Vasto Host è stato chiamato ad intervenire per altri interventi di solidarietà emergenziale, sia in ambito nazionale (Multidistretto Italia) che Internazionale (Fondazione Internazionale Lions) deliberando contributi a favore dei gravi incendi che hanno colpito la Sardegna e del disastroso terremoto che ha colpito tragicamente Haiti.