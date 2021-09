Premiati tutti coloro che hanno partecipato alle operazioni di screening e vaccinazione

Intensa ed emozionante è stata la cerimonia svolta nel pomeriggio del 24 settembre nel Centro Vaccinale Pala BCC di Vasto, per premiare con un attestato di riconoscimento i tantissimi volontari che in questi mesi di emergenza sanitaria hanno dato il loro impegno, il loro tempo libero per le operazioni di screening e vaccinazione della popolazione.

Hanno preso la parola il Sindaco, Francesco Menna, Michela Tascione, responsabile del Distretto Sanitario della Asl e Rossella Di Sebastiano che l’ha sostituita dopo la pensione, Anna Suriani, referente del Centro operativo comunale, Angelo Marzella che ha coordinato il centro operativo comunale di Vasto per la gestione e coordinamento della forza volontaria e Italo Pomponio che ha avuto la funzione del COC per la gestione di tutta la parte logistica, insieme poi ai vari referenti delle tantissime associazioni di volontariato.

Hanno sottolineato l’impegno straordinario di tutti medici, infermieri, Oss, ausiliari, di tutti i volontari, delle associazioni, del personale comunale che hanno permesso di raggiungere un risultato notevole: ben 80.500 vaccini, grazie all’ottima organizzazione. “Dobbiamo essere orgogliosi”, ha precisato il Sindaco Menna, “di quello che si è fatto. Siamo diventati un punto di riferimento organizzativo in Abruzzo. Se il Covid ha fatto meno paura nel nostro territorio è stato grazie ad ognuno di voi, a quella banca del tempo che avete donato per gli altri. Questo attestato è un piccolo gesto, simbolico ma sentito e voluto da tutti. Ciascuno di voi è entrato nella storia di Vasto. “

Nei vari interventi è stata sottolineata la forza propulsiva che è durata nel tempo, la forza trainante dei volontari, dove ognuno ha messo la propria forza, dove si è donato, ma dove si è ricevuto molto di più. “Sono stati 6 mesi difficili, impegnativi, particolari,” ha detto Anna Suriani,” dove soprattutto all’inizio c’è stato un atto di coraggio di tutti, in quanto quando a febbraio si è iniziata l’attività di screening nessuno di noi era vaccinato.”

Tantissime le associazioni presenti, tutte con le loro divise e maglie colorate, tutti emozionati e felici di condividere insieme un momento di festa. Hanno vissuto insieme tanti momenti da febbraio ad oggi, si sono conosciuti, hanno condiviso gioie, emozioni, difficoltà, hanno donato il proprio tempo libero, le proprie competenze, per essere di supporto nel difficile momento dell’emergenza sanitaria, donando la propria disponibilità in modo spontaneo e gratuito. In tutto sono stati 280 volontari, di età, professione diverse, 15 gruppi di protezione civile, compreso il gruppo di protezione Civile di Vasto. Tantissime le associazioni: AC San Giovanni Bosco, Admo Vasto, Agesci Abruzzo Pattuglia Regionale Pc, Agesci Vasto 1 branco Lupetti, Clan Shalom, Comunità Capi, Amici di Domenico Savio (ADS), Anffas Onlus Vasto, As. Arma Aeronautica Vasto, Ass. Adriatica per gli immigrati, Ass.ne Ada, Avis Vasto, Comunità Gesù Risorto, Confraternita della Madonna de la Salette, Confraternita Sacra Spina e Gonfalone, Croce Rossa, Diaconia Salesiani, Giochiamo a fare teatro…?!, Gruppo Protezione Civile Locale, Insieme al Doposcuola, La Bottega Incontro, La Conchiglia, La tribù dei Sorris, Odv Ricoclaun, Oratorio Don Bosco, Parrocchia San Giuseppe, Parrocchia San Paolo Apostolo, Rotary International, Salesiani Cooperatori, Un Buco nel Tetto.

Da ottobre le vaccinazioni proseguiranno alla palestra dei Salesiani e il Pala Bcc tornerà al Basket.

Foto di Andrea Marino