Lions Club Vasto Adriatica Vittoria Colonna, l'impegno per la cura dell'ambiente

Nei mesi scorsi il Comune di Vasto ha lanciato un progetto di riqualificazione del verde urbano che ha previsto nella città la sostituzione di una cinquantina di palme essiccate dopo essere state colpite dal punteruolo rosso. All’iniziativa, che ha coinvolto in gran parte le piante del litorale di Vasto Marina, sono stati chiamati a partecipare anche i privati e tra le aree individuate su cui intervenire anche quella del costone orientale di via Tre Segni, di recente oggetto di interventi di regimazione delle acque e consolidamento delle scarpate, dove erano state previste due nuove palme del tipo Washingtonia.

Il Lions Club Vasto Adriatica Vittoria Colonna, sempre attento alla cura dell’ambiente e del recupero e della valorizzazione del decoro e del patrimonio urbano, ha deciso di sostenere il progetto curando la messa a dimora di una delle due piante, ovvero quella prospicente l’area verde della Madonna Immacolata presso l’ingresso di piazza Marconi della villa comunale la cui cura rappresenta un altro service del Lions Club.

‘Piantumare un albero rappresenta sempre un momento di ricchezza per la città – dice il presidente del Lions Club Vasto Adriatica Vittoria Colonna Luigi Spadaccini – in questa particolare area lo è ancor di più perché può rappresentare un germoglio di rinascita per la zona e un invito ad avere cura dell’ambiente che ci circonda. Proprio l’ambiente rappresenta una dei cinque service globali cui tutti i Lions del mondo sono invitati a dedicare grande attenzione. Una sfida che i soci del Club hanno sempre accettato convinti che non ci può essere un futuro senza un ambiente curato e sano’.